За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины

За минувшие сутки пятницы и с начала текущих суток субботы на Донбассе сохраняется режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 20 августа и по состоянию на 7:00 утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", – заверили в штабе.