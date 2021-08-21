Раненые военнослужащие Сухопутных войск ВСУ получат премии по случаю 30-й годовщины независимости Украины

Раненые военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных сил Украины получат денежные премии от командующего СВ по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщает служба по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, Командующий СВ ВСУ генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.

"Именно благодаря нашим военнослужащим, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, мы имеем возможность торжественно праздновать День Независимости. Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровья. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них. Хочу подчеркнуть, что мы сделаем все возможное, чтобы каждый военнослужащий, получивший ранения и изъявил желание остаться на службе в Сухопутных войсках смог продолжить службу", - отметил Сирский.

Размер денежной премии будет зависеть от степени тяжести ранения и составит от 2,5 тыс. грн до 10 тыс. грн.

Премии будут выплачены в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ и приказом Министерства обороны Украины "О бюджетной политике" МО Украины на 2021.