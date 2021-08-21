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07:11 21.08.2021

Таджикистан, Узбекистан, Казахстан предложили помощь США по транзиту вывозимых из Кабула людей

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Таджикистан, Узбекистан, Казахстан предложили помощь США по транзиту вывозимых из Кабула людей

Ряд стран, в частности, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан, либо уже оказывают помощь США при транзите вывозимых из Кабула людей, либо окажут такую помощь в дальнейшем, заявил в пятницу представитель госдепа Нед Прайс.

"Бахрейн, Дания, ФРГ, Италия. Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания, Узбекистан - либо уже помогали, либо - будут помогать в вопросе транзита граждан США, а в некоторых случаях - граждан других стран", - сказал он на брифинге в госдепе.

Кроме того, по слова Прайса, группа страны, в которую вошла, в частности, Украина, "сделала щедрые предложения в том, что касается размещения афганцев".

США проводят в аэропорту Кабула эвакуацию афганцев и иностранцев, не желающих оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане.

Украина предложила содействие по размещению афганцев

Теги: #эвакуация #сша #страны #кабул
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