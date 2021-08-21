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06:48 21.08.2021

Экс-директор Гутянского лесхоза организовал нелегальную вырубку в промышленных масштабах

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Экс-директор Гутянского лесхоза организовал нелегальную вырубку в промышленных масштабах

Следователи СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры сообщили о подозрении в незаконной вырубке деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины) бывшему директору ГП "Гутянское лесное хозяйство" и двум его сообщникам.

"Проведены обыски по месту переработки незаконно срубленной древесины, а также по месту жительства подозреваемых. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным следствия, бывший директор Гутянского лесхоза, имея в собственности производственные мощности для обработки древесины и налаженные каналы реализации, создал на территории Богодуховского района Харьковской области группу, которая занималась систематической незаконной вырубкой ценных пород деревьев и ее последующей поставкой на переработку. Вырубка леса велась в промышленных масштабах с использованием грузовых автомобилей, оборудованных манипуляторами.

Чтобы избежать уголовной ответственности члены группы проводили вырубку только в вечернее и ночное время, выбирали для рубки те участки, где есть места, чтобы спрятать грузовой автотранспорт, и постоянно следили за прилегающей территорией.

 

 

Теги: #вырубка #лесхоз #харьковская_область
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