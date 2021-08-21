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01:46 21.08.2021

"Интерпайп" провел перестановки в топ-менеджменте

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"Интерпайп" провел перестановки в топ-менеджменте

Украинская промышленная компания "Интерпайп" объявила о кадровых перестановках и ряде новых назначений в топ-менеджменте.

Согласно пресс-релизу в пятницу вечером, Денис Морозов назначен заместителем генерального директора по стратегическим проектам, ответственным за стратегию, инвестиционную деятельность, взаимодействие с органами власти, юридический и коммуникационный блоки. Ранее он занимал должность первого заместителя гендиректора "Интерпайпа".

Андрей Коротков назначен заместителем генерального директора по операционной деятельности, контролирующим выполнение производственных задач, логистику, закупки, работу с персоналом и другие операционные задачи. Ранее он возглавлял дивизион стальной продукции "Интерпайп".

Андрей Бибик назначен директором дивизиона стальной продукции, ответственного за обеспечение работы завода «Интерпайп Сталь». Он работает в "Интерпайпе" 18 лет, с 2017 года руководил службой закупок и логистики компании.

Алексей Яновский назначен директором по закупкам и логистики, ранее занимал позицию начальника управления закупок. В компании он работает с 2008 года.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #перестановки #интерпайп
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