Премьер Бельгии объявил об очередных ослаблениях антикоронавирусных мер, кроме Брюсселя

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо после заседания в пятницу комитета по согласованию, в который входят руководители региональных и федеральной властей, подтвердил новые смягчения антиковидных ограничений.

"Сегодня около 68% всего населения вакцинированы полностью (получили две дозы вакцины - ИФ). И мы видим результат в больницах: серьезные заражения и смертные случаи затрагивают, прежде всего, невакцинированных или только частично вакцинированных людей", - сказал глава бельгийского правительства на пресс-конференции, подводя итог совещания.

По его словам, все это означает, что невакцинированные по-прежнему остаются наиболее уязвимыми во всех возрастных категориях. Премьер призвал население вакцинироваться ради своей безопасности и безопасности других.

Вместе с тем степень вакцинации населения Бельгии позволяет перейти к очередному этапу ослабления антиковидных ограничений.

"В этом году 1 сентября не только ознаменует начало нового учебного года, но также будет означать новый старт для всех. Изрядная часть ограничений устраняется, в рамках возможного вновь реально открывается пространство", - объявил Де Кроо.

Но притом, что вакцинация успешно продвинулась во Фландрии и Валлонии, в Брюссельском регионе она остается на ощутимо более низком уровне, поэтому значительная часть послаблений не затронет центральный регион, подтвердили на пресс-конференции уже объявленное ранее предупреждение главы регионального правительства Руди Вервурта.

С 1 сентября во Фландрии и Валлонии больше не будет ограничений в сети общественного питания в том, что касается времени закрытия заведений, числа клиентов за столом, запрета обслуживать посетителей за барной стойкой. Но персонал внутри помещений должен носить маски.

Маски по-прежнему будут обязательными в магазинах и торговых центрах, конференц-залах, учебных аудиториях, библиотеках, зданиях религиозных культов и других многолюдных общественных местах, в общественном транспорте и на вокзалах.

Но будет разрешено обходиться без масок в административных учреждениях, а также в секторах культуры, спорта и досуга при 200 участниках внутри помещений и 400 - под открытым небом, если местные власти не распорядятся иначе в каждом конкретном случае.

Разрешается танцевать на праздничных мероприятиях, организованных частными лицами, например, на свадьбах.

Бары, в которых танцуют, дискотеки и ночные клубы смогут открыться с 1 октября. "К этому сроку, - пояснил премьер-министр, - будет вакцинирован более значительный процент молодых людей".

Магазины ночной торговли смогут вернуться к обычным часам своей работы.

Отменяется правило, ограничивавшее число приглашенных частными лицами гостей до восьми человек. Больше не будет такого ограничения.

Дистанционная работа отныне не предписывается как обязательная, но "настоятельно рекомендуется".

Обсуждалась обязательная вакцинация для персонала больниц, но решение пока принято не было, хотя правительство выступает за такое предложение.