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00:39 21.08.2021

Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину

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Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину по приглашению главы государства по случаю 30-летия независимости.

"Прежде всего хочу поблагодарить вас за этот визит. Для меня лично, для Украины, для нас всех - это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это для нас очень важно", - цитирует Зеленского сайт главы государства в ночь на субботу.

Президент напомнил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского Патриарха, а Его Святейшество посещает Украину в третий раз.

"И именно на 30-летие независимости Украины. И это знаковое событие, потому что это происходит в год 30-летия вашего избрания Вселенским Патриархом", - отметил глава государства.

Со своей стороны Вселенский Патриарх Варфоломей поблагодарил президента Украины за приглашение и отметил, что счастлив быть на прекрасной гостеприимной украинской земле, особенно тогда, когда Украина празднует 30-ю годовщину независимости.

"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", - подчеркнул Его Святейшество.

Во время разговора со Вселенским Патриархом Зеленский отметил, что Украина является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.

Глава государства поблагодарил Его Святейшества за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости. Также он поблагодарил за постоянные молитвы за мир в Украине.

Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский отметил, что одним из факторов, который агрессор применяет против Украины как гибридное оружие, является религия.

Президент поблагодарил Вселенского Патриарха за внимание и поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате российской агрессии.

"Знаю, как тепло вы принимали их в Вашей резиденции на Фанаре в 2018 году. Высоко ценю готовность провести встречу с ними в пределах вашего визита", - сказал он.

Вселенский Патриарх отметил, что молится за мир в Украине, и благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.

Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского Патриархата.

Теги: #зеленский #варфоломей #встреча
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