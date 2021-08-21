Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит с визитом Киев

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21-23 августа посетит Украину с официальным визитом, сообщает аппарат правительства Грузии.

В ходе визита Гарибашвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Гарибашвили 23 августа вместе с лидерами других государств примет участие в саммите "Крымской платформы".

В составе грузинской делегации будут министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.