События

00:22 21.08.2021

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит с визитом Киев

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит с визитом Киев

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21-23 августа посетит Украину с официальным визитом, сообщает аппарат правительства Грузии.

В ходе визита Гарибашвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Гарибашвили 23 августа вместе с лидерами других государств примет участие в саммите "Крымской платформы".

В составе грузинской делегации будут министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.

Теги: #грузия #украина #визит #мид
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