Пострадавших жителей дома в Броварах, где произошел пожар, отселят и обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости

Пострадавших жителей дома по ул. Гагарина 11 в г.Бровары (Киевская обл.), где в пятницу вечером произошел пожар в двух квартирах и крыши на площади 2 тыс. кв. м, расселят на временное проживание, а также обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости, сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Комиссия ТЭП и ЧС собралась на экстренное заседание. Уже организованы места временного расселения всех пострадавших, в том числе обеспечение питанием, медикаментами и вещами первой необходимости", – написал градоначальник Броваров на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Он отметил, что подробные списки лиц и семей, нуждающихся во временном отселении, будут формировать работники оперативного штаба у спортивной площадки во дворе.

"Прошу всех собираться там. Здесь же каждого направят в места временного проживания", – добавил Сапожко.

По его словам, дом уже окружен и все время будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы "Комкон".

В информации отмечается, что в случае необходимости в любой помощи: вещи, медикаменты, продукты, необходимо обращаться по телефонам "Контакт-центра" круглосуточно: (04594) 6-11-11, (093) 170-82-92, (067) 483-43-68.

Ранее сообщалось, что в 20:05 в пятницу в г.Бровары по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания.

В 22:44 пожар был локализован на площади около 2 тыс. м кв.

В 23:21 пожар ликвидирован.

Спасены 4 человека. Жертв и пострадавших нет.