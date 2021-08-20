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22:56 20.08.2021

Пожар, охвативший крышу многоквартирного дома в Броварах, локализован, спасены 4 человека

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Пожар, охвативший крышу многоквартирного дома в Броварах, локализован, спасены 4 человека

Спасатели локализовали пожар, который охватил площадь двух квартир и кровли многоэтажного дома в Броварах в пятницу вечером, спасены 4 человека, сообщили в ГСЧС.

"В 22:44 пожар в пятиэтажном жилом доме в г.Бровары по ул. Гагарина, 11 локализован на площади около 2 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека", – сказано в сообщении в Телеграм-канале в пятницу.

Ранее сообщалось, что в 20:05 в г.Бровары по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания.

В ведомстве подчеркнули, что предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проводится эвакуация жителей дома.

К тушению привлечены 12 человек и 4 ед. техники ГСЧС.

Дополнительно к месту пожара было направлено еще 6 ед. техники, из них 2 автолестницы.

 

Теги: #бровары #локализация #пожар
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