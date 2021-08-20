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22:06 20.08.2021

Власти Беларуси хотят ликвидировать объединение белорусов мира "Бацькаўшчына"

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Власти Беларуси хотят ликвидировать объединение белорусов мира "Бацькаўшчына"

Верховный суд на основании иска министерства юстиции возбудил дело о ликвидации международного общественного объединения "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына", сообщается на сайте организации в пятницу.

"20 августа объединение белорусов мира "Бацькаўшчына" получило от Верховного суда письмо с предложением уполномоченному представителю 25 августа явиться на предварительное заседание перед судебным разбирательством о ликвидации. Таким образом, стало известно, что ВС на основании иска министерства юстиции возбудил дело о ликвидации "Бацькаўшчыны", - сказано в сообщении.

Со ссылкой на письмо в организации изложили основания для ликвидации. "Министерство юстиции постановило, что управляющий и контрольно-ревизионный органы объединения с 15 июля являются нелегитимными, а 27 июля министерство даже исключило информацию о руководителе "Бацькаўшчыны" из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Причиной - перенос восьмого Съезда беларусов мира на следующий год из-за ограничений, связанных с коронавирусом", - заявили в организации.

При этом здесь утверждают, что прежде чем принять решение о переносе, "Бацькаўшчына" консультировалась с Минюстом.

Кроме того, основанием для ликвидации стали два предупреждения, которые Минюст вынес объединению в ходе внеплановой проверки в первой декаде июля.

Как поясняют в организации, устранить нарушения они не могли: 14 июля в офисе объединения был проведен обыск, после чего помещение было опечатано Следственным комитетом. "Сегодня, 20 августа организация получила ответ от Следственного комитета, из которого следует, что в отношении объединения возбуждено дело "по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.361 УК" (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Как сообщалось, в Беларуси 14-15 июля прошли обыски в негосударственных организациях и средствах массовой информации. В Следственном комитете республики объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

Международное общественное объединение "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" создано в 1990 году. Среди своих целей оно называет консолидацию белорусов в стране и за рубежом.

Теги: #ликвидация #объединение #беларусь
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