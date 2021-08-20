События

21:46 20.08.2021

В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей

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В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей

В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Лично поздравил в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу со стороны его Святейшества", – написал Шмигаль в своем аккаунте в Теллеграм-канале в пятницу вечером.

 

Теги: #киев #варфоломей #визит
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Интерфакс-Украина
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