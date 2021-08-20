В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Лично поздравил в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу со стороны его Святейшества", – написал Шмигаль в своем аккаунте в Теллеграм-канале в пятницу вечером.