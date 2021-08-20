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21:43 20.08.2021

Кабмин избрал главу ГФС директором Бюро экономической безопасности

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Кабмин избрал главу ГФС директором Бюро экономической безопасности

Правительство избрало нынешнего главу Государственной фискальной службы (ГФС) директором Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"...БЕБ возглавил нынешний руководитель ГФС (налоговая милиция) Вадим Мельник", – написал он в Телеграм-канале в пятницу.

Как сообщалось, по итогам заслушивания 12 кандидатов, отобранных из 59, конкурсная комиссия по отбору главы нового органа избрала троих кандидатов. Среди них – глава ГФС Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

Полковник налоговой милиции, 49-летний Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Теги: #мельник #бэб
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