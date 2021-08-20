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21:24 20.08.2021

США эвакуировали из Афганистана 5,7 тыс. человек за четверг - Байден

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США эвакуировали из Афганистана 5,7 тыс. человек за четверг - Байден

США эвакуировали из Афганистана за четверг 5,7 тыс. человек, с июля - более 18 тыс. человек, заявил в пятницу журналистам президент США Джо Байден.

"За вчерашний день мы эвакуировали 5,7 тыс. человек, и мы работаем над тем, чтобы установить точное число американцев, которые все еще находятся в стране", - заявил президент Байден в пятницу.

Президент сообщил, что с июля из Афганистана было эвакуировано более 18 тыс. человек, а с 14 августа - 13 тыс. человек. В это число входят граждане США, люди с видом на жительство в стране и их семьи, а также афганцы, работавшие с американскими военными и получившие специальные визы.

Байден также отметил, что за эту неделю из страны было эвакуировано 204 работника изданий New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

Ранее в пятницу вылет самолетов из аэропорта Кабула был приостановлен на несколько часов. На данный момент аэропорт возобновил свою работу.

Теги: #эвакуация #сша #афганистан #байден
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