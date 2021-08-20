В праздничные дни обеспечивать порядок на Харьковщине будут более 2,7 тысяч правоохранителей

В выходные и праздничные дни харьковская полиция переходит на усиленный режим.

"23 и 24 августа за публичной безопасностью и порядком будут следить более 2000 работников ГУ Нацполиции в Харьковской области, 300 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 400 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ожидается, что с 21 по 25 августа в городе и области пройдет около 150 массовых мероприятий по случаю празднования Дня Государственного флага Украины, 30-й годовщины Дня независимости Украины, Дня города Харькова, годовщины освобождения Харьковщины от фашистских захватчиков, в которых примут участие около 270 тысяч человек.