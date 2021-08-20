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20:23 20.08.2021

Госатомрегулирования выдало Чернобыльской АЭС лицензию на промышленную эксплуатацию конфайнмента и объекта "Укрытие"

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Госатомрегулирования выдало Чернобыльской АЭС лицензию на промышленную эксплуатацию конфайнмента и объекта "Укрытие"

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) в пятницу выдала ГСП "Чернобыльская АЭС" лицензию на право осуществления деятельности по переработке, хранению радиоактивных отходов в рамках эксплуатации комплекса нового безопасного конфайнмента (НБК) и объекта "Укрытие".

Как пояснило Госатомрегулирования в сообщении на своем сайте, объект "Укрытие" представляет собой часть промышленной площадки Чернобыльской АЭС вместе с совокупностью сооружений, сформированных из поврежденных конструкций бывшего 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, а также достроенных после аварии 26 апреля 1986 новых конструкций и систем, служащих для контроля и корректировки после аварийной ситуации.

"Уникальный объект, аналогов которому нет в мире. ГСП "Чернобыльская АЭС" и орган управления, с возможным привлечением зарубежных и международных организаций, должен последовательно и планомерно осуществлять последующие шаги по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", – заявил процитированный в сообщении глава Госатомрегулирования Григорий Плачков в ходе вручения лицензии и.о. гендиректора "Чернобыльская АЭС" Валерию Сейде.

Лицензирование деятельности по эксплуатации конфайнмента, включая объект "Укрытие", осуществляется как лицензирование отдельного вида деятельности: переработка, хранение радиоактивных отходов, которые существуют и образуются при преобразовании объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, проинформировали в Гоастомрегулировании.

"Это очень важное событие в жизни Чернобыльской АЭС. За время опытно-промышленной эксплуатации, персонал ГСП "Чернобыльская АЭС" получил образовательные необходимые навыки для безопасной эксплуатации всех систем и оборудования Нового безопасного конфаймента", – отметил руководитель ГСП "Чернобыльская АЭС".

По его словам, первым шагом в ходе промышленной эксплуатации объекта будет демонтаж нестабильных конструкций.

Сооружение нового безопасного конфайнмента (НБК) осуществлялось в рамках международного проекта и за счет средств Чернобыльского фонда "Укрытие", вкладчиками которого были 45 стран мира, включая Европейскую комиссию и при участии Европейского банка реконструкции и развития.

Срок службы объекта составляет 100 лет.

Теги: #лицензия #чаэс #укрытие #промэксплуатация
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