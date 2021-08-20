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20:09 20.08.2021

Телеканал "Дождь" и "Важные истории" признаны в РФ СМИ-иноагентами

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Телеканал "Дождь" и "Важные истории" признаны в РФ СМИ-иноагентами

Минюст России внес телеканал "Дождь" и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории") в реестр СМИ-иностранных агентов.

Соответствующие записи появились в пятницу в реестре министерства.

"Дождь" не уведомляли о внесении в реестр СМИ-иноагентов, сообщил "Интерфаксу" главный редактор телеканала Тихон Дзядко в пятницу вечером. "Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял", - сказал он.

"Дождь" - телеканал, ранее вещавший в эфире, в настоящее время его вещание осуществляется в интернете.

"Важные истории" - интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его главред Роман Анин в настоящее время проходит как свидетель по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.

В реестр внесены семь человек - Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое лауреаты Пулитцеровской премии - ИФ), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

Внесение телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов воспринимается как политическая акция, это "морально и материально" затруднит его работу, заявил член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе.

"Что касается внесения "Дождя" в реестр СМИ-иностранных агентов, то это очень плохо, потому что это популярный канал. Какое отношение он имеет к иноагентам, я не знаю. Но при этом у него хорошая репутация, либеральная репутация, поэтому эта акция воспринимается как чисто политическая", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, внесение телеканала в реестр СМИ-иностранных агентов "затруднит его работу". "Могут возникнуть проблемы с рекламодателями и возможно сокращение штата сотрудников. Это материально и морально по нему очень сильно ударит", - заявил член СПЧ.

В свою очередь другой член СПЧ Светлана Маковецкая в разговоре с агентством отметила, что увеличение в РФ количества иностранных агентов, в целом (и физических лиц, и средств массовой информации), "кажется очень тревожным". "Происходит какая-то радикализация ситуации с иноагентами", - заявила она.

 

Теги: #иноагент #россия #дождь
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