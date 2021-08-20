СНБО рассмотрит вопрос сохранения памятников культурного наследия после проведения их аудита местными администрациями – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) намерен рассмотреть вопрос сохранения культурного наследия после проведения их аудита местными администрациями, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"СНБО дал протокольное поручение всем местных администрациям провести проверку объектов, которые подпадают под закон об охране культурного наследия, и на ближайшем заседании СНБО, как только эти документы будут готовы, мы будем рассматривать этот вопрос. Это касается не только Киева", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве.

Секретарь СНБО высказал возмущение разрушением прошедшей ночью усадьбы Барбана в столице Украины. "Киев это особое место, тут много таких памятников и то, что сейчас здесь происходит, является просто безобразием, когда ночью… уничтожают наше наследие", - сказал Данилов.

Он высказался за восстановление разрушенных памятников архитектуры. "Существует вопрос сегодня юридический, чтобы все, что разрушено, было возвращено в первозданный вид, и мы обязательно будем этого добиваться", - подчеркнул Данилов.

По его словам, те люди, которые считают, что смогут использовать полученные документы (разрешения на снос зданий и строительство – ИФ) 3-7 лет назад, ошибаются. "Так не будет", - подчеркнул секретарь СНБО.