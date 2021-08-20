События

19:50 20.08.2021

ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов в 18 ТКГ Донецкой и Луганской областей 31 октября

2 мин читать
ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов в 18 ТКГ Донецкой и Луганской областей 31 октября

Центральная избирательная комиссия сообщается о невозможности подготовки и проведения 31 октября 2021 года первых местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

"Донецкая и Луганская областные государственные администрации – военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. В перечень таких громад входит 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области", - сообщается на сайте ЦИК в пятницу.

В ведомстве отмечают, что к соответствующему выводу обладминистрации пришли, "учитывая выводы командования ООС, Главного управления Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины".

В частности, в полученных Комиссией ответах сообщается о продолжающихся обстрелах со российских наемников по всей линии разграничения и провокациях, что "не может гарантировать 100%-ную безопасность для жителей во время проведения выборов". Кроме этого, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных минскими договоренностями. Также, по информации обладминистраций, с начала года фиксируются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения, а российские наемники активно применяют дистанционное минирование и поджигают сухостой вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов.

В ЦИК напомнили, что обращалась к Донецкой и Луганской обладминистрациям с аналогичными обращениями накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года.

Также ЦИК сообщает, что обратилась в Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства за законодательным урегулированием вопроса невозможности проведения выборов в случае установления невозможности обеспечить их подготовку, а также за определением критериев для принятия такого решения.

"Комиссия отмечает, что вопрос проведения первых местных выборов на указанных территориях находится на ее контроле и в случае получения положительных заключений компетентных органов, в частности, ситуации безопасности безотлагательно будет принимать все необходимые меры для назначения и последующей организации подготовки и проведения выборов", - резюмируется в сообщении.

Теги: #донецкая_область #цик #луганская_область #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 18.08.2021
Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны из-за обстрела Золотого на Луганщине

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны из-за обстрела Золотого на Луганщине

15:14 18.08.2021
Большинство украинцев считают, что выборам в ОРДЛО должна предшествовать демилитаризация региона - соцопрос

Большинство украинцев считают, что выборам в ОРДЛО должна предшествовать демилитаризация региона - соцопрос

14:54 18.08.2021
В Луганской области в результате обстрела ранена местная жительница

В Луганской области в результате обстрела ранена местная жительница

10:24 18.08.2021
Дорожники в Луганской области завершают ремонт дороги от Старобельска до Новоайдара - Служба автодорог

Дорожники в Луганской области завершают ремонт дороги от Старобельска до Новоайдара - Служба автодорог

20:34 17.08.2021
ЦИК ожидает выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

ЦИК ожидает выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

12:52 17.08.2021
Более 40% украинцев выступают за досрочные президентские и парламентские выборы– опрос

Более 40% украинцев выступают за досрочные президентские и парламентские выборы– опрос

11:07 17.08.2021
Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

12:52 16.08.2021
Наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта 2022 года, считают в "Слуге народа"

Наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта 2022 года, считают в "Слуге народа"

17:36 13.08.2021
ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

17:15 12.08.2021
СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО по представлению СБУ ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет – Данилов

СНБО вводит санкции в отношении Гужвы, Шария и других лиц – Данилов

СНБО ввел санкции в отношении нардепа Деркача – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Телеканал "Дождь" и "Важные истории" признаны в РФ СМИ-иноагентами

СНБО рассмотрит вопрос сохранения памятников культурного наследия после проведения их аудита местными администрациями – Данилов

США введут санкции против судна и двух физлиц РФ в связи с "Северным потоком 2" - СМИ

Данилов ожидает, что Кличко будет присутствовать на следующем заседании СНБО

Минфин США в годовщину инцидента с Навальным ввел дополнительные санкции против РФ

СНБО рассмотрел вопросы внедрения национальной системы стойкости, оборонного бюллетеня и развития ВМС - Данилов

В Нацполиции назначены новые руководитель ДСР и первый замглавы ведомства

СНБО по представлению СБУ ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет – Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА