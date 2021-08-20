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19:40 20.08.2021

Минфин США в годовщину инцидента с Навальным ввел дополнительные санкции против РФ

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Минфин США в годовщину инцидента с Навальным ввел дополнительные санкции против РФ

Администрация США в пятницу объявила о введении санкций против девяти физлиц и двух структур в РФ в годовщину инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает американский Минфин.

Санкционный список во многом совпадает с британскими санкциями, о которых ранее в пятницу объявили в Лондоне.

В частности, под американскими санкциями оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов.

Кроме того, санкции введены в отношении заместителя директора Института криминалистики ФСБ Станислава Макшакова, сотрудников этого института Алексея Александрова и Ивана Осипова, главы специального технологического центра ФСБ генерал-майора Владимира Богданова, а также сотрудника ФСБ Владимира Паняева.

Санкции также введены против Константина Кудрявцева, сотрудника Института криминалистики ФСБ, который, как считают в США, относится непосредственно к группе лиц, вовлеченной в отравление Навального.

Ограничительные меры введены против Артура Жирова, бывшего директора 27 Центрального научно-исследовательского института Минобороны Российской Федерации.

Теги: #рф #санкции #сша
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