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19:29 20.08.2021

В Нацполиции назначены новые руководитель ДСР и первый замглавы ведомства

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В Нацполиции назначены новые руководитель ДСР и первый замглавы ведомства

Первым заместителем руководителя Национальной полиции - начальником криминальной полиции стал генерал полиции третьего ранга Михаил Кузнецов, а департамент стратегических расследований (ДСР) Нацполиции возглавил полковник полиции Валентин Копаев.

Как сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, соответствующие кадровые назначения были произведены в пятницу, 20 августа.

"Кузнецов более 20 лет работает в системе МВД… был руководителем Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции… принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины, получил статус участника боевых действий. Организовывал работу постов радиоконтроля на территории Донецкой, Луганской областей, расстановку сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий в районе проведения АТО, а также обеспечивал координацию их деятельности", - говорится в сообщении.

На занимаемой должности Кузнецов занимался организацией и непосредственным раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, в томе числе преступлений против основ национальной безопасности Украины, рассказали в Нацполиции.

Копаев ранее работал в должности начальника управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.

Теги: #кадры #нацполиция
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