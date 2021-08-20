СНБО рассмотрел вопросы внедрения национальной системы стойкости, оборонного бюллетеня и развития ВМС - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрел вопрос о внедрении национальной системы стойкости в Украине, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первый вопрос, который мы рассматривали на заседании, это был вопрос о внедрении национальной системы стойкости. Речь идет о том, что на данное время, за 30 лет в Украине не существовала такая система, которая позволяет нам по стандартам НАТО и по стандартам мировым реагировать на существующие в нашей стране угрозы", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО Украины в пятницу.

По его словам, этим документом утверждается концепция, разрабатывавшаяся в течение почти года, в которой принимали участие большое количество украинских и иностранных специалистов, "которые помогали нам создать такой фундаментальный документ, который нам позволит делать адекватные решения на критические ситуации в случае их возникновения как на местном, региональном, так и на общегосударственном уровне".

Данилов рассказал, что также на заседании СНБО рассматривался вопрос о стратегическом оборонном бюллетене. "Речь идет о ряде документов стратегического планирования нашей оборонной сферы. Это после того, как президент Украины 14 сентября прошлого года утвердил наш первичный документ, это продолжение стратегических документов именно оборонного планирования", - пояснил секретарь СНБО.

Также на заседании рассмотрели вопрос развития Военно-морских сил Украины. "Он также рассматривался тайно. Мы имеем на сегодняшний день четко понимание, что и как у нас будет строиться до 2031 года все то, что касается нашего флота. Кроме того, там также на приобретение определенных необходимых сегодня нашим ВМС технических средств дополнительно просим Верховную Раду, Кабинет министров 960 млн для того, мы то, что необходимо уже в этом году сделать, мы могли этот вопрос закрыть", - указал Данилов.