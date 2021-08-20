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18:47 20.08.2021

Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет – Данилов

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Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отмечает отсутствие полномочий у ведомства уволить с должности мэра Киева Виталия Кличко.

"Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Кабиенет министров занимается своим делом, а мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел, которые есть в городе Киеве. Мы можем обратить внимание, у нас вопрос очень большой по воде, которая сегодня в водоводах города Киева", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос журналиста, рассматривался ли вопрос отстранения Кличко от должности.

Теги: #кличко #снбо #данилов
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