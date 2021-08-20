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18:45 20.08.2021

СНБО вводит санкции в отношении Гужвы, Шария и других лиц – Данилов

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СНБО вводит санкции в отношении Гужвы, Шария и других лиц – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт "Страна.UA", блогера Анатолия Шария и ряда других лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На сегодняшний день мы предложили санкции относительно господина Гужвы Игоря Анатолиевича, непосредственно к аффилированным с ним юридическим лицам. В данном списке еще два физических лица, непосредственно к аффилированные с Игорем Анатолиевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО Украины в пятницу.

По его словам, также под санкции попал блогер Анатолий Шарий. "Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатолиевич", - добавил секретарь СНБРО.

Данилов отметил, что также вместе с Игорем Гужвой под санкции попали Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна, общество с ограниченной ответственностью "Ласмак", общество с ограниченной ответственностью "Маджери", общество с ограниченной ответственностью "Смарт Медиа Сеть".

"Относительно этих перечисленных лиц и юридических лиц введен полный пакет санкций. Кроме того, дополнительно введены санкции относительно господина Пушилина (главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин - ИФ), который на сегодняшний день регистрирует медиаресурсы на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей", - указал он.

По словам Данилова, также под санкции подпадают ресурсы, созданные на базе российских сайтов, против которых уже были введены санкции ранее.

Теги: #шарий #санкции #данилов #снбо #гужва
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