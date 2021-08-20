На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 7 га – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 пятницы, сообщается на странице ООС в Facebook.

"С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано… Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил за тот же период разминировали 7 га территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.