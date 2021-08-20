Правоохранители в очередной раз распространили недостоверную информацию об обысках – заявление КГГА

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своем официальном сайте и на страницах в социальных сетях обнародовала информацию, не соответствующую действительности, относительно обысков 19 августа в Департаменте строительства и жилищного обеспечения киевских КП "Спецжилфонд" и "Житлоинвестбуд-УКБ".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пятницу.

"В сообщении, распространенном публично, в частности, отмечается, что проведенные подконтрольные закупки нанесли местному бюджету миллионные убытки. Однако КП "Спецжилфонд" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ" действуют при проведении публичных закупок как самостоятельные субъекты хозяйствования, а поэтому влияние должностных лиц Департамента строительства и жилищного обеспечения на проведение процедур закупок невозможно", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что взаимоотношения между структурными подразделениями КГГА и городскими коммунальными предприятиями осуществляются только в пределах и способом, определенным законодательством Украины.

В КГГА также заявляют, что это уже не первый случай, когда правоохранительные органы, "публикуя громкие обвинения, сознательно манипулируют фактами".

"Кроме того, статьей 62 Конституции Украины закреплен принцип, согласно которому лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Размещение правоохранительными органами информации, не соответствующей действительности - это продолжение системного давления на городскую власть Киева", - подчеркивают в КГГА.

Как сообщалось, 19 августа Подольская окружная прокуратура Киева провела обыски в помещениях департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации в рамках уголовного производства по факту присвоения средств городского бюджета во время капитального ремонта жилищного фонда столицы.