Власти Британии ввели санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с инцидентами с Навальным и Скрипалем

Британские власти в пятницу в рамках обеспечения режима нераспространения химического оружия ввели санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с делами Алексея Навального и Сергея Скрипаля, говорится в документе Минфина Великобритании.

В частности, под санкциями оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов.

Кроме того, санкции введены в отношении заместителя директора Института криминалистики ФСБ Станислава Макшакова, сотрудников этого института Алексея Александрова и Ивана Осипова, главы специального технологического центра ФСБ генерал-майора Владимира Богданова, а также сотрудника ФСБ Владимира Паняева.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы в критическом состоянии 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия Скрипаль. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом семейства "Новичок", которое якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла эти обвинения.

Российскому оппозиционеру Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии.

ОЗХО 6 октября 2020 года объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.

Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию после лечения в Германии и сразу был арестован. В настоящее время он находится в исправительной колонии N2 под городом Покров Владимирской области, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с Навальным.

В МИД РФ считают, что инцидент с Навальным год назад с посадкой в Омске самолета, на котором он летел в Москву, и последующей госпитализацией оппозиционера - это спланированная провокация, направленная на дискредитацию России.