События

15:25 20.08.2021

СБУ задержала экс-сотрудницу ГАСИ при получении взятки

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СБУ задержала экс-сотрудницу ГАСИ при получении взятки

Бывшую сотрудницу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали при получении $20 тыс неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Совместно с руководящим звеном ГАСИ она организовала схему получения взяток. Женщина выступала посредницей в решении вопроса о предоставлении разрешения на начало строительных работ. Такие услуги она оценила в 24 тысяч долларов США", – указано в сообщении управления СБУ во Львовской области.

Женщину задержали во время получения второй части взятки в размере $20 тыс.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также устанавливается причастность к противоправной схеме должностных лиц департамента ГАСИ во Львовской области.

Теги: #недвижимость #гаси #сбу #коррупция
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