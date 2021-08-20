Полторы сотни флагов Украины установят 23 августа у посольства РФ как символ украинцев, погибших от агрессии России

В день Государственного флага Украины, 23 августа, в Киеве у посольства РФ пройдет акция с установлением флагов Украины как символа украинцев, погибших от вооруженной агрессии России.

"Акция состоится 23 августа в 9.00 в Киеве возле посольства РФ. Суть и цель этой акции в том, чтобы напомнить Кремлю, что они являются виновниками смерти почти 15 тысяч украинцев", - сказал в пятницу на брифинге-анонсе акции политический эксперт аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков.

Он подчеркнул: "В рамках этой акции будут установлены 150 флагов Украины, которые будут символизировать погибших украинских граждан в войне, которую развязало политическое руководство России".

Инициатором акции является аналитический центр "Политика". По словам Бронжукова, небезразличные украинцы могут приобщиться к акции и помочь в установлении флагов.

Отвечая на вопрос о том, подготовлены ли какие-либо заявления для посольства, политический эксперт центра "Политика" сказал, что они будут озвучены непосредственно на самом мероприятии.