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14:28 20.08.2021

Руководителю КП и подрядчику сообщено о подозрении по факту хищения 15 млн грн на установке светофоров в Киеве

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Руководителю КП и подрядчику сообщено о подозрении по факту хищения 15 млн грн на установке светофоров в Киеве

Столичные правоохранители сообщили директору киевского коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" о подозрении в служебной халатности, которая привела к незаконному присвоению 15 млн грн из бюджета на установке светофорных объектов в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в пятницу, директору подрядной организации, выполняющей указанные работы, сообщено о подозрении в присвоении имущества.

"По данным следствия, в течение 2019 года между КП "Центр организации дорожного движения" и предприятием был заключен ряд договоров подряда по строительству светофорных объектов на территории города Киева на общую сумму 20,3 млн грн. Однако подрядчиком работы выполнены не в полном объеме и по завышенной стоимости, а полученные от коммунального предприятия более 15 млн грн перечислено на счета юридических лиц с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках расследования проводятся неотложные следственные действия в помещении КП "Центр организации дорожного движения", офисе подрядной компании и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Досудебное расследование осуществляется Печерским управлением полиции главного управления Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Теги: #киев #прокуратура #подозрение #хищение
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