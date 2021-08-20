Киевсовет на ближайшей сессии определит перечень объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение - Кличко

Киевский городской совет на ближайшей сессии рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение или повреждение и введет мораторий на их реконструкцию и капитальный ремонт.

"На ближайшую сессию Киевсовета вынесем проект решения, который уже подготовили, о включении перечня объектов ХIХ-ХХ вв. к объектам культурного наследия, которым может угрожать уничтожение или повреждение. Поручение об определении соответствующего перечня, я давал ранее. А также введем временный запрет (мораторий) на реконструкцию и капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров таких зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов в соответствии с законом "Об охране культурного наследия". Осуществление работ на таких объектах должно происходить только после общественного обсуждения в порядке, который определит Киевсовет", - цитирует Виталия Кличко пресс-служба мэра.

Что касается усадьбы Барбана, то Кличко отметил, что недавно в ответ на обращение местных жителей, которые выступали против застройки, городские власти созвали комиссию по этому вопросу, но представители застройщика проигнорировали заседание.

"Также удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос", - подчеркнул мэр.

Согласно сообщению, только за последние 3 года и первое полугодие 2021 года столичная власть направила 35 представлений о занесении 1 542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

В течение апреля 2021 года в Департамент поступили приказы от Минкультуры за 2018-2021 годы о занесении всего 73 объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, то есть еще 1 469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.

Ранее в пятницу, около 5:00 утра, строительная техника уничтожила здание конца XIX века на улице Обсерваторной в Киеве, известное как усадьба Барбана.