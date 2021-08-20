События

14:21 20.08.2021

Киевсовет на ближайшей сессии определит перечень объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение - Кличко

2 мин читать
Киевсовет на ближайшей сессии определит перечень объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение - Кличко

Киевский городской совет на ближайшей сессии рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение или повреждение и введет мораторий на их реконструкцию и капитальный ремонт.

"На ближайшую сессию Киевсовета вынесем проект решения, который уже подготовили, о включении перечня объектов ХIХ-ХХ вв. к объектам культурного наследия, которым может угрожать уничтожение или повреждение. Поручение об определении соответствующего перечня, я давал ранее. А также введем временный запрет (мораторий) на реконструкцию и капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров таких зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов в соответствии с законом "Об охране культурного наследия". Осуществление работ на таких объектах должно происходить только после общественного обсуждения в порядке, который определит Киевсовет", - цитирует Виталия Кличко пресс-служба мэра.

Что касается усадьбы Барбана, то Кличко отметил, что недавно в ответ на обращение местных жителей, которые выступали против застройки, городские власти созвали комиссию по этому вопросу, но представители застройщика проигнорировали заседание.

"Также удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос", - подчеркнул мэр.

Согласно сообщению, только за последние 3 года и первое полугодие 2021 года столичная власть направила 35 представлений о занесении 1 542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

В течение апреля 2021 года в Департамент поступили приказы от Минкультуры за 2018-2021 годы о занесении всего 73 объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, то есть еще 1 469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.

Ранее в пятницу, около 5:00 утра, строительная техника уничтожила здание конца XIX века на улице Обсерваторной в Киеве, известное как усадьба Барбана.

Теги: #киев #кличко #наследие #недвижимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 20.08.2021
СБУ задержала экс-сотрудницу ГАСИ при получении взятки

СБУ задержала экс-сотрудницу ГАСИ при получении взятки

14:28 20.08.2021
Руководителю КП и подрядчику сообщено о подозрении по факту хищения 15 млн грн на установке светофоров в Киеве

Руководителю КП и подрядчику сообщено о подозрении по факту хищения 15 млн грн на установке светофоров в Киеве

14:24 20.08.2021
Кличко сообщил, что его пригласили на заседание СНБО, но он не сможет присутствовать из-за поездки в Черниговскую область

Кличко сообщил, что его пригласили на заседание СНБО, но он не сможет присутствовать из-за поездки в Черниговскую область

12:51 20.08.2021
11 первых леди будут участницами Киевского саммита первых леди и джентльменов - Кулеба

11 первых леди будут участницами Киевского саммита первых леди и джентльменов - Кулеба

12:40 20.08.2021
В Киеве презентовали онлайн-проект по изучению и тестированию уровня владения украинским языком

В Киеве презентовали онлайн-проект по изучению и тестированию уровня владения украинским языком

12:31 20.08.2021
Ткаченко о сносе дома Барбана в Киеве: ужас и стыд - единственные слова, которыми могу описать ситуацию

Ткаченко о сносе дома Барбана в Киеве: ужас и стыд - единственные слова, которыми могу описать ситуацию

06:23 20.08.2021
Замдиректору КП "Спортивный комплекс" сообщено о подозрении в халатности с ущербом около 7 млн грн

Замдиректору КП "Спортивный комплекс" сообщено о подозрении в халатности с ущербом около 7 млн грн

16:45 19.08.2021
Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

15:53 19.08.2021
Киеву на замену всех маршруток на автобусы нужно 15 млрд грн - замглавы КГГА

Киеву на замену всех маршруток на автобусы нужно 15 млрд грн - замглавы КГГА

11:54 19.08.2021
Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

Правоохранители проводят обыски на киевских КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полторы сотни флагов Украины установят 23 августа у посольства РФ как символ украинцев, погибших от агрессии России

Кличко сообщил, что его пригласили на заседание СНБО, но он не сможет присутствовать из-за поездки в Черниговскую область

Семенченко заявил о бессрочной голодовке, рассмотрение апелляции на арест перенесено на 3 сентября

Флаг Независимости Украины впервые выставлен на обозрение общественности

МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Чернигове пресекли сбыт фальсифицированного алкоголя: изъято 22 тыс. литров спирта

Полторы сотни флагов Украины установят 23 августа у посольства РФ как символ украинцев, погибших от агрессии России

Провозглашение независимости Украины в 2021 году готовы поддержать более 70% граждан – опрос КМИС

Черногория ввела строгие антикоронавирусные ограничения для туристов

Firefly Aerospace Полякова успешно провела тест двигателей ракеты Alpha

Семенченко заявил о бессрочной голодовке, рассмотрение апелляции на арест перенесено на 3 сентября

Почти 45% украинцев считают невозможным возвращение территории Крыма в состав Украины в будущем - опрос

Флаг Независимости Украины впервые выставлен на обозрение общественности

На длинные августовские выходные диапазон температуры в Украине от +17 °С на западе до +30 на юге

Гоночные болиды протестировали "Большое строительство" на трассе "Днепр-Решетиловка" в Днепропетровской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА