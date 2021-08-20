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14:16 20.08.2021

Провозглашение независимости Украины в 2021 году готовы поддержать более 70% граждан – опрос КМИС

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Провозглашение независимости Украины в 2021 году готовы поддержать более 70% граждан – опрос КМИС

Если бы референдум о провозглашении независимости Украины проходил в 2021 году, "за" независимость проголосовали бы 70,3% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В то же время, против акта о независимости в 2021 году проголосовали бы 8%, а 21,6% - не определились или не стали бы принимать участие в референдуме.

"То есть если бы референдум о независимости Украины проводился в июне 2021 года, и те, кто не определился, как голосовать, как обычно, не пришли бы на референдум, в этом референдуме приняли бы участие 78,3% населения, и 89,8% из них проголосовали бы за акт о независимости, 10,2% - против", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в пятницу.

Отмечается, что за минувший год доля тех, кто поддержал бы на референдуме независимость Украины, выросла (с 84% до 90%, или же с 66% до 70%), вернувшись к уровню 2017 года.

Чаще всего независимость Украины поддерживают молодые люди до 40 лет. Возрастная группа старше 40 лет чаще выступает против независимости.

Уровень поддержки независимости выше в западных и центральных областях, чем на юге и востоке страны, однако во всех регионах доля тех, кто в случае референдума проголосовал бы за независимость Украины, существенно превышает долю тех, кто проголосовал бы против.

Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Опрошены 2007 респондентов, которые проживают в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%, и 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Теги: #кмис #референдум #опрос #независимость
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