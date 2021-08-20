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14:07 20.08.2021

Черногория ввела строгие антикоронавирусные ограничения для туристов

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Черногория ввела строгие антикоронавирусные ограничения для туристов

Черногория ужесточила правила въезда в страну, теперь прибывающим необходимо иметь либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, либо справку о перенесенном заболевании.

"Гражданам Черногории и иностранцам разрешается въезд, только если у них есть один из четырех документов: сертификат вакцинации от коронавируса (одной или двумя дозами препарата), справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов или справка о перенесенном коронавирусе в период не позднее чем за 14 дней до поездки, и не ранее чем за 180 дней до нее", - сообщается на официальной странице правительства Черногории в Twitter.

Отмечается, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

"Театры, музеи, галереи можно посетить при предъявлении одного из четырех медицинских документов", - сообщает правительство.

Предполагается, что меры будут действовать до 10 сентября.

 

Теги: #коронавирус #черногория
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