11 первых леди будут участницами Киевского саммита первых леди и джентльменов - Кулеба

В Киевском саммите первых леди и джентльменов, который пройдет 23 августа, примут участие 11 первых леди, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас у нас есть десять первых леди, которые подтвердили свое участие. Вместе с госпожой Еленой (Еленой Зеленской – ИФ) - одиннадцать. То есть одиннадцать первых леди примут участие в первом учредительном Киевском саммите первых леди и джентльменов. Это первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Ливана, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии и жена президента Европейского Совета, то есть главы ЕС", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в пятницу.

По его словам, часть из гостей будут присутствовать на саммите в Украине физически, а часть присоединятся онлайн.

Также Кулеба отметил, что в саммите примет участие американский писатель Нассим Талеб и афганский режиссер Сахра Карими. Он добавил, что это еще не полный список участников саммита.

Первая леди Украины Елена Зеленская указала, что темой саммита будет "Мягкая сила в новой реальности".

"Что такое новая реальность? Понятно, что мы живем все сейчас в мире, который переживает коронавирусный кризис, и наш мир изменился. Изменилось общество, изменились связи между обществами, между странами. Некоторые механизмы, к которым мы привыкли, уже не работают, некоторые устойчивые вещи прекратили быть устойчивыми, и мы должны понять, как жить дальше. Простыми словами, мы должны создать новую систему координат и научиться в ней жить. Именно этим темам будет посвящен наш саммит", - сказала Зеленская.

Она отметила, что первые леди также поделятся опытом, проектами в сфере здравоохранения, образования и обсудят равные возможности в новых условиях.

По словам Зеленской, для того, чтобы усилить саммит и наполнить его смыслами, были приглашены эксперты из разных стран и разных сфер.

"Мы демонстрируем, что Украина является не только той страной, которая существует в контексте мировых гуманитарных событий - это страна, которая может быть активным и эффективным трендсеттером. Мы задаем новый градус для этой работы", - пояснила первая леди Украины.

Кроме того, Зеленская указала, что таким образом Украина еще раз подтверждает свою субъектность в сфере гуманитарной политики в мире.

"Хочу сказать, что на организацию и проведение этого саммита не было использовано ни одной гривни из государственного бюджета. У нас есть мощные и энергичные партнеры", - подчеркнула она.

Также Зеленская отметила, что по результатам саммита будет подписана декларация об объединении усилий в сфере гуманитарных политик, и она будет открыта для подписания.

В свою очередь министр иностранных дел Украины сообщил, что в структуре соответствующего департамента МИД Украины будет создана команда, которая будет опекаться развитием формата Киевского саммита первых леди и джентльменов, и обеспечит его институциональную стабильность. По его словам, МИД будет тесно взаимодействовать с Офисом первой леди, с которым будет готовить следующий саммит.

Международная платформа для взаимодействия первых леди и джентльменов основывается по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской впервые в истории. Главная задача платформы - сотрудничество и обмен опытом в решении актуальных гуманитарных вопросов в условиях новой реальности. Саммит состоится 23 августа на территории национального заповедника "София Киевская".