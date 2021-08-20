В Киеве презентовали онлайн-проект по изучению и тестированию уровня владения украинским языком

В Киеве презентовали национальный онлайн-проект по изучению и тестированию уровня владения украинским языком, приуроченный к 30-летию Независимости Украины.

"У нас уже существует платформа изучения украинского языка. И нам важно в министерстве поддерживать возможности для бесплатного обучения и сдачи тестов на украинском языке", - сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации инновационной и цифровой образования Мария Богуслав сообщила, что протестировать свой уровень владение украинским языком можно на портале www.moyamova.in.ua.

На портале каждый желающий овладеть украинским языком может выбрать удобный для него ресурс обучение и постоянно мониторить свой прогресс, тестируя свой уровень владения языком.

Система создана по инновационной технологии адаптивного тестирования, что позволяет пользователям за короткое время точно определить собственный уровень владения украинским языком, согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По словам Богуслав, Ассоциация подпишет меморандум с Национальным агентством по стандартам государственного языка, по которому тестирование на данном портале будет рекомендовано для подготовки к тестированию на уровень владения государственным языком.