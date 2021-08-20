Ткаченко о сносе дома Барбана в Киеве: ужас и стыд - единственные слова, которыми могу описать ситуацию

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен сносом дома Барбана в Киеве и бездействием столичных властей.

"Это пост я пишу и как министр, и как киевлянин. Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр посетовал на то, что накануне празднования Дня независимости, ночью, неизвестные строительной техникой сносят историческое здание конца XIX века.

"Прекрасно зная о запрете любых работ, о предписании Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано. К сожалению, это не памятник ни национального, ни местного значения, следовательно, апелляцию МКИП подать не в состоянии", - добавил министр.

В то де время Ткаченко подчеркнул, что Киевская горадминистрация не поддержала законопроект Минкультуры о противодействии хаотичной застройке.

"Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожая исторические достопримечательности. Киев с цветущего, комфортного, со своей историей города, превращается в безликий мегаполис. Ужас и стыд", - добавил он.

Ранее в пятницу, около 5:00 утра, строительная техника уничтожила здание конца XIX века на улице Обсерваторной в Киеве, известное как "усадьба Барбана".