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12:13 20.08.2021

Почти 45% украинцев считают невозможным возвращение территории Крыма в состав Украины в будущем - опрос

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Почти 45% украинцев считают невозможным возвращение территории Крыма в состав Украины в будущем - опрос

Возвращение Крыма в состав Украины в будущем считают невозможным 44,45 украинцев, свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом на вопрос, возможно ли по мнению респондентов возвращение территории Крыма в состав Украины, 9,3% ответили, что возможно и уже в ближайшей перспективе, 34% - скорее возможно, но только в долгосрочной перспективе, 27,3% - скорее уже невозможно, 17,1% - нет, абсолютно невозможно, Крым утрачен Украиной навсегда.

Среди респондентов, которые верят, что Крым может вернуться в состав Украины, 41,7% считают самым эффективным способом достижения этого дипломатические усилия для ужесточения международных санкций против России, 46% - проведение реформ и повышения общего уровня благосостояния в Украине, что привлекать жителей Крыма. Меньше всего украинцы верят в успех переговоров с Российской Федерацией (12%) и полной изоляции оккупированного Крыма с прекращением любых контактов (13%).

Респонденты, которые считают возвращение Крыма невозможным, главной причиной называют военное присутствие Российской Федерации в Крыму (52% опрошенных). Среди других значимых факторов украинцы называют негативное отношение к Украине со стороны жителей полуострова (39% опрошенных) и продолжительность оккупации Крыма Российской Федерацией (35%). Ещё 29,3% называют главной причиной незаинтересованность украинской власти в возвращении полуострова, 28,7% - слабую международную поддержку усилий Украины по возврату оккупированной территории.

Полевой этап исследования проходил с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего в рамках исследования было проведено 2019 интервью. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0.95 не превышает 2,3%.

Теги: #крым #деминициативы #опрос #центр_разумкова
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