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12:10 20.08.2021

Флаг Независимости Украины впервые выставлен на обозрение общественности

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Флаг Независимости Украины впервые выставлен на обозрение общественности

Флаг Украины, внесенный в зал заседаний парламента 30 лет назад во время принятия Акта независимости Украины, был впервые выставлен на площади Конституции перед Верховной Радой.

"Первый раз за 30 лет флаг Независимости выставляется перед Верховной Радой Украины на площади Конституции, где каждый желающий может к нему подойти, сфотографироваться… это неправильно, когда он остается только в стенах Верховной Рады",- сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков на торжественном открытии стенда с флагом Независимости Украины в пятницу в Киеве.

Разумков отметил, что государственный флаг Украины в данный момент не развивается над временно оккупированными Российской Федерацией территориями Луганской и Донецкой областей, а также над Крымским полуостровом.

"… пока он не возвратился в украинские Донецк и Луганск, его пока нет над Севастополем и Симферополем, но это все пока…", - отметил председатель парламента.

Как сообщает сайт парламента, 24 августа 1991 группа народных депутатов, среди которых был основатель Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил, внесла сине-желтый флаг размером 4х8 метров – Флаг Независимости Украины в зал пленарных заседаний.

По случаю 10-й годовщины независимости Украины Флаг Независимости был размещен как реликвия в витрине на втором этаже здания Верховной Рады.

23 августа 2017 его перенесли на постоянное хранение в почетный портал Флага Независимости Украины в административное здание Верховной Рады.

Традиционно во время торжественных заседаний по случаю государственных праздников Флаг Независимости Украины вносят в зал пленарных заседаний Верховной Рады народные депутаты, которые были непосредственными участниками принятия Акта провозглашения независимости Украины.

В этом году эту почетную миссию выполнят победители конкурса детских видеоработ "Независимость моей страны".

Теги: #флаг #украина #независимость
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