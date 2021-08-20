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11:58 20.08.2021

Гоночные болиды протестировали "Большое строительство" на трассе "Днепр-Решетиловка" в Днепропетровской области

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В Днепропетровской области на участке трассы Н-31 "Днепр – Решетиловка" протяженностью 14 км прошли заезды гоночных автомобилей класса "Формула-3".

Как отмечается в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), проведенный тест-драйв продемонстрировал на практике высокое качество дорожного покрытия дороги, строящейся в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

В гонках приняли участие пять болидов "Эстония" с форсированными двигателями, созданными специально для участия в гонках.

Гоночные автомобили, способные развивать скорость более 250 км/ч, сделали три круга по новой трассе.

Для тестирования трассы были приглашены ведущие специалисты по автомобильным гонкам: заслуженный тренер Украины по техническим видам спорта, мастер спорта по мотокроссу и кольцевым гонкам Виктор Поваров, чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам Александр Медведченко и создатель гоночного КРАЗ, многократный чемпион по кольцевым гонкам Владимир Гавриленко.

Строящаяся в Полтавской и Днепропетровской областях трасса Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка будет иметь протяженность 137,5 км. Она станет первым за все время независимости Украины автобаном, построенным с нуля.

В настоящее время дорожно-строительные работы проходят уже на финишном участке протяженностью 29,5 км, расположенном за недавно построенным мостом через канал Днепр-Донбасс.

По окончании строительства трасса Н-31 станет кратчайшим и оптимальным маршрутом, соединяющим Киев и Днепр. Она будет дорогой первой категории с четырьмя полосами движения.

Напомним, всего в 2021 году в Украине планируется построить и реконструировать 4500 км дорог государственного значения и 2000 км – местного. 

 

Теги: #большое_строительство #днепропетровская_область
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