МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

На официальных страницах Министерства иностранных дел Украины в социальных сетях ко Дню независимости выйдет англоязычный онлайн-марафон "Украина вдохновляет", ориентированный на зарубежную аудиторию.

Как сообщает пресс-служба МИД, марафон также будет доступен на страницах иностранных дипломатических учреждений Украины и государственного учреждения "Украинский институт" 24 августа 2021 года и будет транслироваться во всех часовых поясах: от Японии до Калифорнии на западном побережье США.

"Главная цель проекта - показать, что Украина - это современное, инновационное и креативное государство, которое динамично развивается. Что здесь высоко ценят свободу и разнообразие, что Украина - это страна возможностей, с высоким потенциалом, которая способна положительно удивлять", - говорится в сообщении.

Во время онлайн марафона зрителей поздравят и расскажут о нашем государстве известные украинцы - спортсмены, исполнители, художники, предприниматели новаторы и все, кто двигает страну вперед, формирует ее современный образ.

"Кроме того, своим опытом и впечатлениями об Украине поделятся иностранцы, которые уже много лет успешно работают и постоянно проживают здесь", - подчеркивают в МИД.