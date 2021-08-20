События

11:38 20.08.2021

Решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС вступило в силу

3 мин читать
Решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС вступило в силу

Решение Еврокомиссии относительно эквивалентности цифровых COVID-сертификатов ЕС и Украины вступило в силу в пятницу 20 августа, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Сегодня исторический момент для цифровой Украины, потому что мы стали одной из первых стран в мире, которая присоединилась к единому цифровому рынку ЕС по направлению COVID-сертификатов. Сегодня в 10:00 мы присоединились к ЕС технически, после того как опубликовали соответствующее решение. Мы сможем принимать граждан стран ЕС, и после обновления версии приложения "Дия" украинцы смогут сгенерировать сертификат и путешествовать в европейские страны", - сказал он.

Федоров подчеркнул, что обновление приложения может занять от нескольких часов до нескольких дней.

По его словам, в "Дие" будет формироваться два сертификата: для путешествий за границу и внутренний. Проблемы с формированием сертификата могут возникнуть, если врач не внес данные о второй дозе вакцины или если данных о вакцинации вообще нет.

Министерство цифровой трансформации активно работает над запуском сертификатов с данными о негативном ПЦР-тестировании или перенесенной болезни. Также в ближайшем времени планируется запустить возможность формировать сертификаты на портале "Дия".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в свою очередь подчеркнул, что Международный сертификат вакцинации выдается, если вакцина рекомендована ВОЗ. Все вакцины, которые используются в Украине, входят в этот перечень.

"Это не было бы возможным, если бы не было системных изменений в сфере здравоохранения, в частности если бы не была запущена электронная система здравоохранения. Благодаря тому, что у нас есть возможность через медицинские информационные системы вносить все данные о медицинском состоянии человека, благодаря тому, что у нас появилось Министерство цифровой трансформации, мы объединили две системы и получили COVID-сертификаты. В них вносятся данные о проведении вакцинации, лабораторного тестирования методом ПЦР и о том, переболел ли человек COVID-19", - добавил Ляшко.

При этом министр отметил, что срок действия сертификата составляет 180 дней, вопрос его продления пока изучается.

"В настоящее время мы изучаем этот вопрос со Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ пока не рекомендует вводить третью дозу вакцины. Решение, будет ли продлен срок действия сертификатов до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", - сказал он.

Ляшко добавил, что во избежание фальсификации сертификатов Минздрав подготовил законопроект о криминальной ответственности за фальсификацию справок о вакцинации от особо опасных инфекционных заболеваний, который вскоре будет презентован на заседании правительства.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что своим решением ЕС подтвердил соответствие украинского сертификата всем стандартам и приравнял его к европейскому сертификату.

"Решение ЕК – это признание эффективности и доверия к украинским государственным институциям, в первую очередь к системе здравоохранения, к продуктам, которые внедряются Минцифры, признание высокого уровня защиты персональных данных и признание приоритета нашей страны вместе с теми странами, которые получили это решение", - сказала она.

Стефанишина добавила, что странам ЕС необходимо некоторое время, чтобы внедрить это решение в рамках их систем пунктов пропуска.

"Даже сейчас, пока длится сезон отпусков, украинские граждане смогут легче путешествовать в ЕС. Внутренний COVID-сертификат в ЕС был внедрен только 1 июля, и вот спустя 8 недель Украина уже присоединилась к системе. Украина является одной из первых стран, которая не входит в ЕС, но получила эквивалентность сертификата. Я надеюсь, что это решение будет позитивно влиять на вакцинацию в Украине", - подчеркнул в свою очередь глава Представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас.

Теги: #ес #коронавирус #сертификаты #украина #федоров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:10 20.08.2021
Флаг Независимости Украины впервые выставлен на обозрение общественности

Флаг Независимости Украины впервые выставлен на обозрение общественности

08:37 20.08.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали около 130 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали около 130 тыс. человек

08:19 20.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 600 новых случаев заболеваний СOVID-19, выздоровели 882 человека, 26 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 1 600 новых случаев заболеваний СOVID-19, выздоровели 882 человека, 26 умерли

19:32 19.08.2021
Карантинные ограничения нужно распространять не на регионы с высокой заболеваемостью, а на не вакцинированных граждан – эксперты

Карантинные ограничения нужно распространять не на регионы с высокой заболеваемостью, а на не вакцинированных граждан – эксперты

19:09 19.08.2021
Ляшко заявил об активном распространении коронавируса штамма "Дельта" в Украине

Ляшко заявил об активном распространении коронавируса штамма "Дельта" в Украине

17:34 19.08.2021
Великобритания передала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

Великобритания передала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

16:07 19.08.2021
НАТО тесно сотрудничает с ЕС по вопросу эвакуации из Афганистана - Столтенберг

НАТО тесно сотрудничает с ЕС по вопросу эвакуации из Афганистана - Столтенберг

13:32 19.08.2021
Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

13:26 19.08.2021
Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

08:41 19.08.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Флаг Независимости Украины впервые выставлен на обозрение общественности

МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

СБУ заблокировала канал поставки контрабандной еды и медикаментов в т.н. "ДНР"

В ДТП на трассе в Запорожской области погибло пятеро людей, из них трое детей

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 физлиц, причастных к противоправному преследованию граждан в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 45% украинцев считают невозможным возвращение территории Крыма в состав Украины в будущем - опрос

На длинные августовские выходные диапазон температуры в Украине от +17 °С на западе до +30 на юге

Гоночные болиды протестировали "Большое строительство" на трассе "Днепр-Решетиловка" в Днепропетровской области

МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

Большинство украинцев считает, что Крым должен входить в состав Украины – опрос

Комфортная летняя погода ожидается в Украине в ближайшие дни

СБУ заблокировала канал поставки контрабандной еды и медикаментов в т.н. "ДНР"

В ДТП на трассе в Запорожской области погибло пятеро людей, из них трое детей

Зеленский выступит на торжественном заседании Рады по случаю 30-летия независимости Украины - Разумков

Начальник Харьковской полиции сообщил о своей отставке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА