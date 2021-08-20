Комфортная летняя погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления и умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения, лишь на востоке страны атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, днем местами и в западной части кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей, местами и в восточных областях 17-19°; температура днем 23-28°.

В Киеве в субботу без осадков; температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 августа самая высокая температура днем была (+36,2°) в 1946 году, самая низкая ночью (+7,3°) в 1908 году.

В воскресенье, 22 августа, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в южной части и восточных областях ночью 12-17°, днем 24-29°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

Утром 20 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 22-26°, возле Одессы и Очакова - 20°, в Днепре вблизи Киева - 22°.