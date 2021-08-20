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11:14 20.08.2021

СБУ заблокировала канал поставки контрабандной еды и медикаментов в т.н. "ДНР"

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СБУ заблокировала канал поставки контрабандной еды и медикаментов в т.н. "ДНР"

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции на территорию т.н. "ДНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, схема просуществовала почти 2 года, а ежемесячный оборот товаров достигал около $1 миллиона.

"Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема существовала под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа транзитом через Россию. Впрочем, после пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали на адреса подставных фирм. А чтобы "прикрыть" сделку документально, организаторы привлекли в качестве "партнера" подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины.

"Таким образом, создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности", - подчеркивают в спецслужбе.

Там уточняют, что соорганизатора преступной схемы поймали, когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с "партнерами" по дальнейшим незаконным поставкам продукции в "ДНР".

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве, изъято компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.

"Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - резюмируют в СБУ.

Теги: #днр #сбу #поставки
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