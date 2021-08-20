События

10:50 20.08.2021

В ДТП на трассе в Запорожской области погибло пятеро людей, из них трое детей

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В ДТП на трассе в Запорожской области погибло пятеро людей, из них трое детей

В Запорожской области на трассе "Харьков-Симферополь" ранним утром в пятницу произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате чего погибли пятеро людей, среди которых трое детей, сообщает главное управление Нацполиции в Запорожской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло в Васильевском районе (Запорожская область) около 04.30 утра .

Предварительно установлено, что на автодороге "Харьков-Запорожье" произошло лобовое столкновение автомобилей "Opel" и "Mercedes-benz 190", который перевернулся в кювет и загорелся.

В результате ДТП, водитель и четыре пассажира "Mercedes-benz 190" погибли на месте. Среди них трое малолетних детей. Водитель автомобиля "Opel Astra" 1990 г.р и его пассажирка 1989 г.р. госпитализированы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП. Ведется следствие.

Теги: #запорожская_область #жертви #дтп
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