Начальник Харьковской полиции сообщил о своей отставке

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель сообщил о своей отставке.

"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история", - написал Рубель на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил личный состав за профессионализм, работу и желание меняться.

"Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимания и взаимодействия с харьковчанами. Идем дальше. Служим и защищаем!", - подытожил Рубель.

Как сообщалось, Андрей Рубель возглавил ГУ Нацполиции в Харьковской области в декабре 2020 года.