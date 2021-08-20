Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре на юго-востоке Украины

В пятницу, 20 августа, в ряде областей на юге-востоке Украины ожидаются грозы, а местами град и шквальный ветер, в связи с чем, в указанных регионах был введен I (желтый) уровень опасности, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"Днем 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - отмечают синоптики.

На обнародованной ими карте уточняется, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.