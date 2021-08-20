Лапутина призывает правоохранителей и представителей общественных объединений гарантировать безопасность во время Марша защитников Украины

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина призывает правоохранителей и представителей общественных объединений гарантировать безопасность во время Марша защитников Украины по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве.

"Для нас прежде всего важна безопасность этих мероприятий, общественная безопасность. В эти праздничные, чрезвычайно важные для государства, дни мы должны продемонстрировать всему миру единство, достоинство, высокую степень ответственности и самоорганизации ветеранских сообществ", - цитирует Лапутину пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, начальник Управления кадрового обеспечения главного управления Нацполиции в городе Киев Виктория Азарова отметила, что столичные правоохранители имеют достаточный опыт сотрудничества с организаторами ветеранского марша.

"Однако в этом году масштабы празднования необычные. Огромное количество гостей праздника, иностранных делегаций, многочисленные публичные мероприятия - все это повышает планку требований по готовности к любым ситуациям безопасности и транспортным ситуациям", - сказала она.

Азарова обратилась в оргкомитет с предложением наладить подробную и четкую коммуникацию с правоохранительными органами, организовать оперативный обмен информацией.

В свою очередь представители ветеранских организаций отметили, что ежегодный Марш защитников, членов их семей и семей погибших Героев должен пройти без политических лозунгов и символики.