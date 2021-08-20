Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 физлиц, причастных к противоправному преследованию граждан в Крыму

Кабинет министров Украины одобрил два пакета санкций к судьям Российской Федерации и другим должностным лицам, непосредственно причастным к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории Крыма.

"Первым распоряжением правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физическим лицам - судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (Православной церкви Украины) в Крыму. В частности, незаконное отчуждение помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Симферополе, других культовых сооружений, повреждение церковного имущества, преследование общины", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также вторым распоряжением Кабмин предлагает СНБО применить санкции к 52 физическим лицам - руководителям структурных подразделений оккупационных администраций, судьям, силовикам и другим гражданам РФ, имеющим непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения на временно оккупированной территории украинского полуострова.

Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

Отмечается, что ведение санкций к соответствующим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, заблокирует возможность их использования, сделает невозможным вывод капиталов за пределы Украины, остановит проведение финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренде государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах.

В случае принятия соответствующего решения СНБО, Украина безотлагательно проинформирует об этом компетентные органы ЕС, США, Канады, а также других международных партнеров, с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.