События

09:43 20.08.2021

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 физлиц, причастных к противоправному преследованию граждан в Крыму

2 мин читать
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 физлиц, причастных к противоправному преследованию граждан в Крыму

Кабинет министров Украины одобрил два пакета санкций к судьям Российской Федерации и другим должностным лицам, непосредственно причастным к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории Крыма.

"Первым распоряжением правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физическим лицам - судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (Православной церкви Украины) в Крыму. В частности, незаконное отчуждение помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Симферополе, других культовых сооружений, повреждение церковного имущества, преследование общины", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также вторым распоряжением Кабмин предлагает СНБО применить санкции к 52 физическим лицам - руководителям структурных подразделений оккупационных администраций, судьям, силовикам и другим гражданам РФ, имеющим непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения на временно оккупированной территории украинского полуострова.

Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

Отмечается, что ведение санкций к соответствующим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, заблокирует возможность их использования, сделает невозможным вывод капиталов за пределы Украины, остановит проведение финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренде государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах.

В случае принятия соответствующего решения СНБО, Украина безотлагательно проинформирует об этом компетентные органы ЕС, США, Канады, а также других международных партнеров, с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Теги: #крым #санкции #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:00 20.08.2021
Украина ждет Крым "Домой". SWEET.TV начинает бесплатный показ фильма Наримана Алиева на территории полуострова

Украина ждет Крым "Домой". SWEET.TV начинает бесплатный показ фильма Наримана Алиева на территории полуострова

19:31 19.08.2021
В Киеве презентовали онлайн-курс о Крыме и крымских татарах

В Киеве презентовали онлайн-курс о Крыме и крымских татарах

17:50 19.08.2021
Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

11:11 19.08.2021
Основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и организации, на учредительный саммит приедут 14 глав государств - Кулеба

Основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и организации, на учредительный саммит приедут 14 глав государств - Кулеба

09:14 19.08.2021
Зеленский: "Крымская платформа" будет работать ежедневно для решения неотложных проблем полуострова, который превращается в "авианосец РФ"

Зеленский: "Крымская платформа" будет работать ежедневно для решения неотложных проблем полуострова, который превращается в "авианосец РФ"

00:03 19.08.2021
Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в Крыму

Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в Крыму

17:56 18.08.2021
Минреинтеграции осуждает очередные случаи незаконных задержаний в Крыму

Минреинтеграции осуждает очередные случаи незаконных задержаний в Крыму

13:31 18.08.2021
Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

23:59 17.08.2021
Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

14:49 17.08.2021
Испания будет принимать участие в "Крымской платформе" – МИД Украины

Испания будет принимать участие в "Крымской платформе" – МИД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ДТП на трассе в Запорожской области погибло пятеро людей, из них трое детей

В Украине за сутки зафиксировано 1 600 новых случаев заболеваний СOVID-19, выздоровели 882 человека, 26 умерли

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, один боец погиб

Пентагон сообщил о 5 тыс. американских военных в аэропорту Кабула

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

В ДТП на трассе в Запорожской области погибло пятеро людей, из них трое детей

Зеленский выступит на торжественном заседании Рады по случаю 30-летия независимости Украины - Разумков

Начальник Харьковской полиции сообщил о своей отставке

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре на юго-востоке Украины

Лапутина призывает правоохранителей и представителей общественных объединений гарантировать безопасность во время Марша защитников Украины

Минкультуры: если у вас требуют оплату за участие в конкурсе - это мошенники

Спасатели приняли участие в репетициях военного парада ко Дню Независимости Украины

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали около 130 тыс. человек

NASA приостановило выполнение контракта по высадке человека на Луну с SpaceX

В Украине за сутки зафиксировано 1 600 новых случаев заболеваний СOVID-19, выздоровели 882 человека, 26 умерли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА