События

09:05 20.08.2021

Минкультуры: если у вас требуют оплату за участие в конкурсе - это мошенники

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Минкультуры: если у вас требуют оплату за участие в конкурсе - это мошенники

Министерство культуры и информационной политики констатирует, что участие в любых государственных художественных конкурсах является бесплатным, а оплату могут требовать лишь мошенники.

"Вниманию участников творческих конкурсов. Актуальный и исчерпывающий перечень конкурсов, которые проводит Министерство культуры и информационной политики, выложенный на официальном сайте МКИП в разделе "Платформа открытых конкурсов". К каждому конкурса добавлено полное описание и условия участия", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве подчеркивают, что участие в любых государственных художественных конкурсах бесплатное.

"Помните: если у вас требуют оплату за участие в конкурсе, это мошенники! Призываем быть внимательными и проверять информацию на официальном сайте министерства", - говорится в сообщении.

 

Теги: #минкультуры #мошенники #предупреждение
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