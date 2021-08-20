Минкультуры: если у вас требуют оплату за участие в конкурсе - это мошенники

Министерство культуры и информационной политики констатирует, что участие в любых государственных художественных конкурсах является бесплатным, а оплату могут требовать лишь мошенники.

"Вниманию участников творческих конкурсов. Актуальный и исчерпывающий перечень конкурсов, которые проводит Министерство культуры и информационной политики, выложенный на официальном сайте МКИП в разделе "Платформа открытых конкурсов". К каждому конкурса добавлено полное описание и условия участия", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве подчеркивают, что участие в любых государственных художественных конкурсах бесплатное.

"Помните: если у вас требуют оплату за участие в конкурсе, это мошенники! Призываем быть внимательными и проверять информацию на официальном сайте министерства", - говорится в сообщении.