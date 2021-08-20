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08:58 20.08.2021

Спасатели приняли участие в репетициях военного парада ко Дню Независимости Украины

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Спасатели приняли участие в репетициях военного парада ко Дню Независимости Украины

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приняли участие в первой репетиции парада войск в центре столицы, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Всего к подготовке привлечено почти пять тысяч человек, которые формируют 36 парадных расчетов. Среди них - представители Сухопутных войск, Военно-морских сил, Воздушных сил, сил специальных операций, десантно-штурмовой войск, Национальной полиции, Нацгвардии и т.д.", - говорится в сообщении.

В частности, более 200 человек и 27 единиц техники от ГСЧС будут участвовать в параде войск: пеший парадный расчет курсантов Национального университета гражданской защиты Украины, аварийно-спасательные, пожарно-спасательные и другие специальные автомобили для прохождения механизированной колонны, самолет Ан-32П и 3 вертолета "Super Puma", а также 7 плавсредств для участия в торжественном прохождении катеров в Киеве на р. Днепр.

Отмечается, что следующие репетиции парада войск состоятся 20 и 22 августа.

Ранее сообщалось, что авиация МВД, а также крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примут участие в военном параде ко Дню Независимости Украины.

Теги: #парад #гсчс
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